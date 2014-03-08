Прикордонники розпочали спецоперацію на кордоні з Придністров’ям

Про це УНІАН повідомили у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«На придністровському сегменті українсько-молдовського державного кордону розпочалася ще одна спеціальна операція. Це пов’язано з заявами МЗС України та представників деяких держав в ООН щодо активності російських військ на території Придністровського регіону та вербовки провокаторів для дестабілізації обстановки в Одеській області», - йдеться в повідомленні.

Наразі до проведення заходів додатково залучаються резерви Держприкордонслужби спільно з військовослужбовцями ЗСУ, а також виставляються додаткові прикордонні наряди та патрулі і контрольні пости.

Загалом, підкреслюється в повідомленні, Держприкордонслужба продовжує нарощувати зусилля з охорони кордону, здійснює посилення прикордонного контролю та контролю за дотриманням правил прикордонного режиму.

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«Охорона державного кордону на всіх ділянках здійснюється посилено. На службі в морі використовуються кораблі та катери Морської охорони. Авіацією прикордонного відомства проводиться моніторинг державного кордону. Спільно зі співробітниками МВС та СБУ на кордоні з Росією продовжуються операція «Кордон» з недопущення в’їзду в Україну осіб, які можуть брати участь в заходах екстремістського характеру», - зазначили у прикордонному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що у Придністров'ї вербуються найманці для дестабілізації ситуації в Одеській області.

“За наявною у нас інформацією, керівниками оперативної групи військ у Придністров'ї проводиться вербування активістів та представників козацьких об'єднань, яких під виглядом місцевих жителів планується направити до Одеси з метою дестабілізації обстановки в Одеській області”, - сказав Перебийніс.