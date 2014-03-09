БТРи, які виїхали зі Львова, завантажили на потяг

За офіційною версією, техніка призначена для участі у військових навчаннях.

Очевидці повідомили ZAXID.NET, що 8 березня близько 17:00 військову техніку, зокрема, кілька десятків БТРів, завантажили на залізничні платформи на станції Скнилів, що розташована на західній околиці Львова.

"Там також є багато солдатів, але вони досить веселі і не напружені", - розповів очевидець.

Читайте такожКолона військової техніки покинула ЛьвівУ Міноборони наполягають, що військова техніка буде задіяна у "навчаннях, однак не уточнюють, де саме.

Керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони підполковник Олександр Поронюк підтвердив завантаження БТР на залізничні платформи, однак відмовився назвати кінцевий пункт призначення ешелонів з військовою технікою.

Нагадаємо, що з 27 лютого у Криму та прилеглих до нього південних областях України розгортається військова операція, санкціонована офіційними органами влади Росії. І в Україні, і в інших країнах, за винятком Росії, події в Криму називають "військовою інтервенцією".