Ходорковський прилетів до Києва

Про це повідомляє один з акаунтів Ходорковського у Твіттері.

"Блискавка. Я у Києві. Прилетів", - сказано в повідомленні.

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