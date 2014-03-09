Ходорковський прилетів до Києва
04:06, 09 березня 2014Політика
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Колишній російський олігарх і один з найвідоміших російських в'язнів Михайло Ходорковський прибув до Києва.
Ходорковський сфотографувався з Луценком на Майдані / Твіттер Ходорковський
Про це повідомляє один з акаунтів Ходорковського у Твіттері.
"Блискавка. Я у Києві. Прилетів", - сказано в повідомленні.
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