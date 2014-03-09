Кабмін посилює контроль за переміщенням територією України

Згідно з документом, текст якого розміщено на сайті КМУ, Адміністрація Державної прикордонної служби має здійснити додаткові заходи з контролю за переміщенням на території України осіб на об’єктах залізничного сполучення (Херсон, Вадим, Новоолексіївка, Мелітополь) та автомобільного сполучення (Чаплинка, Каланчак, Салькове).

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Мінфіну, Мінінфраструктури, Адміністрації Держприкордонслужби разом з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ доручено здійснити додаткові заходи щодо забезпечення виконання завдань, визначених цим розпорядженням.

Також Адміністрації Держприкордонслужби доручено продовжити виконання завдань з охорони державного кордону в Автономній Республіці Крим.