Кабмін посилює контроль за переміщенням територією України

18:20, 09 березня 2014
Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав розпорядження Кабінету міністрів «Про додаткові заходи щодо посилення контролю за переміщенням осіб на території України».

Яценюк подписал распоряжение Кабмина об усилении контроля за премещением по территории Украины

Згідно з документом, текст якого розміщено на сайті КМУ, Адміністрація Державної прикордонної служби має здійснити додаткові заходи з контролю за переміщенням на території України осіб на об’єктах залізничного сполучення (Херсон, Вадим, Новоолексіївка, Мелітополь) та автомобільного сполучення (Чаплинка, Каланчак, Салькове).

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Мінфіну, Мінінфраструктури, Адміністрації Держприкордонслужби разом з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ доручено здійснити додаткові заходи щодо забезпечення виконання завдань, визначених цим розпорядженням.

Також Адміністрації Держприкордонслужби доручено продовжити виконання завдань з охорони державного кордону в Автономній Республіці Крим.

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