Влада Росії може заборонити в Криму тимчасову здачу житла

У Державну думу Російської Федерації 26 лютого був внесений законопроект, який унеможливлює здачу в оренду житлових приміщень у багатоквартирних будинках. Про це повідомляється на сайті Державної думи РФ.

Законопроект № 461001-6 вносить до статті 17 Житлового кодексу РФ такі зміни: "Не допускається надання готельних послуг, а також послуг з тимчасового розміщення громадян в житлових приміщеннях багатоквартирних будинків".

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Зараз законопроект внесено на розгляд у профільний комітет - Комітет Державної Думи з житлової політики та житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, під час курортного сезону багато власників житла в Криму заробляють на здачі своїх квартир туристам. Таким чином, якщо Крим увійде до складу РФ і закон буде ухвалено, жителів Криму позбавлять традиційного заробітку.