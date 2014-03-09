Кличко: Референдуму на Сході вимагають "політичні тітушки" з Росії
23:36, 09 березня 2014Політика
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У східних областях України дестабілізують ситуацію та вимагають проведення референдумів, вивішуючи російські прапори переважно громадяни іншої держави.
Кличко: Референдумів у східних областях України вимагають громадяни іншої країни
Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко, повідомляє прес-служба партії.
"Референдумів у східних областях України вимагають громадяни іншої країни. Виступати з такими вимогами вони можуть виключно в своїй державі. А саме - в Росії. Українці ж самі розберуться, як їм жити і яку країну будувати", - заявив Кличко.
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За його словами, сьогодні для стабілізації ситуації на Донбасі "не треба пускати в Україну цих "туристів", які приїздять розколювати Україну".
"Для політичних тітушок кордон має бути закритий. І це треба зробити!", - заявив Кличко.
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