Київські письменники закликають владу рішуче відстоювати непорушність кордонів України

Про це йдеться в заяві Київської організації Національної спілки письменників України, опублікованій на сторінці Facebook голови організації Михайла Сидоржевського.

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«У цей винятково тривожний для України час столичні письменники звертаються до представників влади, до патріотів, до всіх небайдужих громадян нашої країни! Ми не хочемо, ми відмовляємося вірити, що може статися непоправне, але - мусимо бути готовими до захисту своєї Батьківщини від агресії», - йдеться у заяві.

Безпорадність вищого українського керівництва у час, коли необхідно оперативно і грамотно, без права на помилку, приймати рішення – смертельно небезпечна, вважають письменники.

«Ми звертаємося до вищого законодавчого органу держави – Верховної Ради: не мовчіть! Скажіть своє тверде і одностайне слово про недопустимість агресії і готовність протистояти окупації української землі! Народ і армія повинні почути голос вищого керівництва державою», - йдеться у заяві.

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«Ми чекаємо, поки ще не пізно, активних дій, спрямованих на захист законності і правопорядку, від силових органів, внутрішніх військ, СБУ, прокуратури, судів. Ми захоплюємося мужністю і винятковою витримкою українських військовиків у Криму, але ми вважаємо, що солдати і офіцери потребують підтримки, мудрих і рішучих розпоряджень і наказів з боку вищого керівництва держави», - підкреслюють письменники.

За словами авторів заяви, винятково важлива роль сьогодні належить засобам масової інформації.

«У цей тривожний час всі українські ЗМІ мають проявити свою високу громадянську свідомість і максимально інформувати населення про становище в Криму і в інших регіонах України, де існує загроза для української державності. В жодному разі не сіяти паніки і не збурювати людей оприлюдненням провокативних матеріалів», - закликають у Київській НСПУ.

Столичні письменники звертаються до лідерів провідних політичних партій, громадсько-політичних організацій, творчих спілок, українських церков із закликом використовувати всі можливості вплив для гуртування українців.

«Борімося за Україну! Борімося за мирне і суверенне майбутнє наших дітей і внуків! Всіма можливими – поки що мирними – засобами!», - підкреслюють письменники.