МЗС вручило ноту Росії з вимогою вивести десантні кораблі Балтійського флоту

Міністерство закордонних справ України вручило чергову ноту Посольству РФ в Україні, в якій вимагає, щоб десантні кораблі Балтійського флоту Російської Федерації невідкладно залишили територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“Сьогодні до МЗС було викликано представника Посольства Російської Федерації в Україні для вручення чергової ноти”, - сказав Перебийніс.

За його словами, у ноті наголошується, що діяльність зазначених кораблів несе загрозу силою суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України, у зв'язку з чим не може розцінюватися як реалізація мирного проходу, передбаченого ст. 17 Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Перебийніс нагадав, що раніше МЗС вже передало ноту російській стороні щодо виведення з території України великих десантних кораблів Балтійського флоту Російської Федерації, які порушили державний кордон України, зайшовши у Севастополь без погодження з компетентними органами України, і продовжили протизаконне ввезення на територію України бойової техніки та військовослужбовців Збройних сил Росії, що використовуються для розширення інтервенції на території Криму.

“Україна вимагає, щоб кораблі невідкладно залишили територіальне море України“, - підкреслив Перебийніс.

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Він зазначив, що ведення кораблів, військової техніки та Військово-морських сил Російської Федерації в Україну поза межами угоди між Україною і Росією про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ від 1997 року та інших договорів порушують положення чинного законодавства України, двосторонніх українсько-російських договорів та міжнародних правових актів, в яких проголошується принцип територіальної цілісності держави і непорушність її кордонів.