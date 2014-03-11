Турчинов погрожує озвучити на Майдані прізвища депутатів, які не голосують у ВР

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов попередив членів коаліції у Верховній Раді, що прізвища депутатів, які не голосують в парламенті, будуть озвучені на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні ВР після того, як парламент не зміг прийняти ряд рішень, оскільки не вистачило необхідних 226 голосів.

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Турчинов наголосив, що парламент має ухвалити ряд “принципово важливих законів, від яких залежить доля громадян України”, зокрема щодо створення Національної гвардії.

Звертаючись “до тих, хто сформував коаліцію, до тих, хто вважає себе героєм Майдану”, Турчинов заявив, що озвучить “зі сцени Майдану” прізвища тих народних депутатів, які не беруть участі в голосуванні.

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“Потім будете пояснювати, якими питаннями ви займаєтеся, якщо не можете організувати роботу своїх фракцій”, - додав спікер.