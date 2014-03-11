Росія визнала законною декларацію незалежності Криму

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У міністерстві відзначили, що в Декларації міститься міжнародно-правове обгрунтування даного кроку з посиланнями на Статут ООН та інші міжнародні документи, а також висновок Міжнародного Суду ООН від 22 липня 2010 р. по Косово.

Читайте такожДекларація про незалежність АРК і Севастополя поглиблює кризу - Чубаров

"У згаданому висновку, ухваленому за запитом Генеральної Асамблеї ООН з ініціативи Сербії, Міжнародний Суд підтвердив той факт, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує будь-яку норму міжнародного права. Цей же висновок чітко прозвучав під час передували цьому рішенню Міжнародного Суду слухань - зокрема, в документах і виступах офіційних представників США, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії та інших західних країн", - йдеться в повідомленні.

МЗС Росії вважає рішення парламенту Криму абсолютно правомірним.

Читайте такожРада Криму прийняла "декларацію про незалежність"

"Російська Федерація буде повною мірою поважати результати вільного волевиявлення народів Криму в ході референдуму, на який, як відомо, запрошені спостерігачі від ОБСЄ і по двосторонній лінії", - підкреслюють у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Рада Криму прийняла "декларацію про незалежність".

За затвердження "декларації" нібито проголосували 78 депутатів Верховної Ради АРК.

Зокрема, Рада Криму посилається на рішення міжнародного суду ООН щодо Косова від 22 липня 2010 який визнав, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує будь-які норми міжнародного права.