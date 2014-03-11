Викрадених у Криму журналістів та активістів відпустили

Дівчат активісток Автомайдану Шуру Рязанцеву, Катерину Бутко, журналістку Олену Максименко, фотографа Олеся Кромпляса та Євгена Рахно відпустили. повідомляє Українська правда.

Про це виданню повідомив один із лідерів Автомайдану Сергій Хаджинов.

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"Так, їх відпустили. Наскільки мені відомо, вони вже перебувають в Херсонській області", - сказав він.

Поки жодної інформації про те, де їх утримували та чому, немає. Подробиці обіцяють надати після того, як вони всі приїдуть у Херсон.

Як відомо, напередодні на КПП при в'їзді до Криму з боку Херсонської області були затримани дві групи журналістів та активістів - Катерина Бутко, Олександра Рязанцева, Євген Рахно, Олесь Кромпляс та Олена Максименко.

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Після обшуку лише одного з журналістів було відпущено, оскільки за ним приїхав родич на власному авто та з кримською пропискою. Доля інших затриманих невідома, зв"язку з ними не було приблизно з 16:00 9 березня.

Пізніше з"явилася інформація про те, що трьох затриманих журналістів везуть в СБУ Севастополя, а активісток Автомайдану тримають у лагері Беркута на тому ж КПП, а пізніше - везуть до Севастополя на базу ЧФ РФ.