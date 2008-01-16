У ПР розповіли Тимошенко, до чого ведуть бульки

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу „НТН” прокоментував програму діяльності уряду Тимошенко, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Я б назвав програму діяльності уряду Тимошенко „Український прорив: не для людей, а для політиків”. Одразу складається враження, що цей документ написаний не для того, щоб за ним працювати, - зазначив політик. - Це швидше за все, піарівський документ. Я не виключаю, що реальна програма буде написана в тиші кабінетів і передбачатиме, можливо, навіть і реприватизацію, можливо, навіть буде руйнація судової системи. А ви бачите, що в цій програмі визначені абсолютно не властиві для уряду завдання: це і втручання в судову систему, що категорично не дозволяється робити уряду, і в діяльність Верховної Ради, що теж не є компетенцією уряду”.

На думку Мірошниченка, програмі уряду треба дати назву „популізм”. “Адже подивіться: жодного конкретного очікуваного результату від цієї програми ми не бачимо. Це - декларація благих намірів. А ви знаєте, що благими намірами вистелена дорога до пекла”, - пояснив свою позицію нардеп-регіонал. На його думку, “Тимошенко не бентежить, що масова видача грошей, незабезпечених товарами і послугами, - а в програмі уряду ми не бачимо, які механізми пропонуються для забезпечення зростання економіки - вдарить по людях, які, отримавши пусті гроші, не зможуть на них нічого купити. Тому що інфляція з’їсть все. І це буде велика булька, яка фактично призведе до колапсу української економіки і зубожіння українського народу”.

”У мене навіть складається враження, що вона (Ю.Тимошенко – ред.) вже почала президентську виборчу кампанію і що у Віктора Ющенка ще будуть з нею великі проблеми, коли підійде 2009 рік”, - додав Мірошниченко.