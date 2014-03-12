У Сімферополі обмежили роботу аеропорту до 17 березня

Загони самооборони Криму, які перебувають у міжнародному аеропорту «Сімферополь», частково обмежили прийом цивільних повітряних суден до 17 березня для недопущення провокаторів на територію півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр нелегітимної Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв.

Читайте такожУ Сімферополі почалися перебої з авіасполученням

За його словами, загони самооборони Криму кілька днів тому зайняли кримське підприємство «Кримаерорух» і контролюють його роботу.

Він також заявив журналістам, що такі дії є вимушеними, щоб не допустити проникнення екстремістів на всекримський референдум, призначений на 16 березня.

За його словами, наступного дня, 17 березня, аеропорт відновить свою нормальну роботу.

Читайте такожМАУ скасувала рейси до Сімферополя

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив, що аеропорт «Сімферополь» закритий для обслуговування цивільних суден внаслідок неможливості забезпечити безпеку польотів і пасажирів.

Найбільший авіаперевізник України авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала рейси між Києвом і Сімферополем на період з 12 по 17 березня включно через закриття аеропорту «Сімферополь».