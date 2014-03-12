Рейтинг Путіна зріс після окупації російськими військами Криму

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Громадська думка", опубліковані в середу, передає ИТАР-ТАСС.

Експерти Фонду відзначають, що при відповіді на питання "За кого ви б проголосували, якщо б президентські вибори відбулися найближчої неділі?" Володимира Путіна обрали б 53% респондентів. "Це значення електорального рейтингу Путіна явно вище того, що було тиждень тому - 48%", - уточнюють соціологи.

В цілому ж, за даними ФОМ, протягом останнього року показник популярності Путіна в середньому коливався в діапазоні 45-47%.

Раніше Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати свого опитування.

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За даними на кінець лютого, рейтинг президента РФ вийшов на максимальні значення за останні два роки, а за даними на початок березня, на цьому рівні він тримався всі два тижні з моменту опитування.

Згідно з дослідженням, схвалення діяльності глави держави висловили 67,7% респондентів. В середині лютого цей показник зафіксувався на рівні 61,9%.

Соціологи вважають, що зростання рейтингу пов'язаний з результатами Олімпійських гра в Сочі і з ситуацією навколо України і Криму.