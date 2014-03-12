Самопроголошена кримська влада обіцяє зробити кримськотатарську і російську мови державними

«Ми зможемо рішенням кримського парламенту надавати статусу державної мовам, які функціонують у Криму. Такими мовами у нас стануть російська і кримськотатарська. Вони одержать статус державної», - сказав Теміргалієв.

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Теміргалієв також додав, що «використання української мови в повсякденному побуті на території Криму немає».

Разом з тим, за його словами, влада регіону «гарантує вільне використання української мови жителями Криму, які вважають її рідною».

«Якщо від українських громад надійдуть прохання і побажання до депутатів визнати статус державної за українською мовою, будь ласка, жодних проблем ми в цьому не бачимо», - сказав Теміргалієв.

Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня постановив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два запитання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.