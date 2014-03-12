В РНБО сподіваються, що Рада вже завтра ухвалить закон про створення Національної гвардії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій сподівається, що вже завтра Верховна Рада ухвалить рішення про створення Національної гвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав на брифінгу.

"Вже завтра за ініціативи РНБО у Верховній Раді України буде поставлений на голосування і, я сподіваюся, прийнятий закон про Національну гвардію України", - сказав він.

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На сьогодні, за словами Парубія, вже понад 40 тис. добровольців прибули до мобілізаційних пунктів для служби у Збройних силах України.

"Зараз розроблений і буде поданий на затвердження Верховної Ради план часткової мобілізації, який передбачає призов 20 тисяч добровольців у Збройні сили України", - зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що до складу Національної гвардії залучатимуть добровольців, а її функції будуть ширшими, порівняно з тими функціями, які на сьогодні мають внутрішні війська МВС.

Зокрема, серед завдань Нацгвардії буде забезпечення державної безпеки і захист державного кордону, припинення терористичної діяльності і діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань.

"Ми плануємо також 20 тисяч чоловік для призову в Національну гвардію України", - сказав Парубій і додав, що вже з учорашнього дня розпочинаються навчання активістів Майдану, членів Самооборони Майдану з підготовки до призову до Нацгвардії.

Як повідомляв УНІАН, РНБО ухвалила рішення про створення на базі внутрішніх військ МВС Національної гвардії.

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2 березня заступник начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ - начальник штабу генерал-майор Олександр Кривенко заявив, що керівництво внутрішніх військ готується до трансформації підрозділу в Національну гвардію України.

11 березня Верховна Рада включила для розгляду на поточному тижні проект закону “Про Національну гвардію України” (рєстр. №4393).

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що цей законопроект має бути розглянутий у комітетах, а в четвер, 13 березня, має бути винесений на розгляд парламенту.