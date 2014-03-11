Аваков хоче відновити Національну гвардію

08:21, 11 березня 2014
Політика
2 0

Міністр Внутрішніх справ Арсен Аваков хоче відновити Національну гвардію України. 

Арсен Аваков / ua.112.ua

"Завтра вноситься до парламенту Закон про Національну гвардію України. Найближчим часом оголосимо мобілізацію в Нацгвардію. Двадцять тисяч гвардійців будуть покликані для охорони кордонів України і цивільного порядку в країні. Це - як відповідь на дестабілізацію ззовні. І це не військова відповідь - це буде організована відповідь громадянського суспільства", - написав Аваков у Facebook. 

Він наголосив, що у військкоматах країни  запросили мобілізацію "кілька десятків тисяч чоловік"

"І це поза системою організованою цілеспрямованої мобілізації в Україні". - підкреслив міністр МВД. 

Національна гвардія України  — державна військова формація покликана захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також життя й особисту гідність громадян, їх конституційні права та свободи від злочинних посягань та інших антигромадських дій. Існувала з 1991 по 2000-й рік. Розформував Нацгвардію Леонід Кучма.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter