Обама: Росії доведеться дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України

Про це заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама на зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, пише Радіо Свобода.

За словами Обами, США підтримають Україну у збереженні її територіальної цілісності і суверенітету.

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Він вважає, що головна небезпека, з якою стикається Україна, це загроза її територіальній цілісності.

Яценюк у відповідь сказав, що Київ ніколи не здасться в боротьбі за захист свого суверенітету, але завжди готовий до переговорів про вихід із кризи навколо російського воєнного вторгнення до України.