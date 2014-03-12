Обама: Росії доведеться дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України
23:08, 12 березня 2014Політика
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США і світові доведеться змусити Росію дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України.
Обама: Росії доведеться дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України / REUTERS
Про це заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама на зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, пише Радіо Свобода.
За словами Обами, США підтримають Україну у збереженні її територіальної цілісності і суверенітету.
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Він вважає, що головна небезпека, з якою стикається Україна, це загроза її територіальній цілісності.
Яценюк у відповідь сказав, що Київ ніколи не здасться в боротьбі за захист свого суверенітету, але завжди готовий до переговорів про вихід із кризи навколо російського воєнного вторгнення до України.
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