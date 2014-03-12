ЗМІ: США розглядають можливість ізоляції Росії від доларової системи

На тлі підготовки до зустрічі президента Барака Обами і нового прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в Білому домі в середу радники американського лідера обговорюють, як далеко повинні зайти США у використанні економічного зброї, наявної в їхньому арсеналі.

Про це повідомляє Російська служба «Голосу Америки», посилаючись на публікації в газетах New York Times і Wall Street Journal.

Посилаючись на неназваних чиновників в адміністрації, New York Times пише, що адміністрація прийшла до висновку, що з допомогою санкцій вона може завдати серйозної шкоди російській економіці. При цьому деякі чиновники вважають, що цей потужний інструмент слід використовувати швидше раніше, ніж пізніше, якщо президент Росії Володимир Путін не відмовиться від контролю над Кримом і планів по його анексії.

Крім заморожування рахунків окремих осіб, адміністрація може ввести санкції проти російських банків і в потенціалі ізолювати країну від доларової системи, вказує газета.

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Очікується, що перша стадія фінансової кампанії США проти уряду Путіна буде оголошено вже через кілька днів, відзначає Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених представників США. Вона буде спрямована проти російських і українських чиновників, підозрюваних у нагляді або причетності до спроб Кремля анексувати Крим, зазначають джерела газети.

«Міністерство фінансів вже має повноваження вводити санкції проти окремих осіб - громадян України або Росії, - причетних до анексії Криму. Ми ведемо активний пошук осіб, які можуть підходити під цей критерій, і вони будуть внесені в чорний список», - повідомив високопоставлений американський чиновник, знайомий з ходом дискусії про санкції.

Американські урядовці та законодавці кажуть, що так званий Закон Магнітського може тлумачитися широко і застосовуватися до великого числа посадових осіб в уряді Путіна і російських служб безпеки, підозрюваних у порушеннях прав людини, відзначає Wall Street Journal.

В якості третього заходу, адміністрація Обами готується застосувати проти Москви багато правові інструменти, розроблені після терактів 11 вересня з метою боротьби з контрабандою зброї та відмиванням грошей, стверджують джерела ділового видання. Міністерство фінансів США давно бачить в Росії один з центрів глобальної торгівлі зброєю і незаконного бізнесу, пов'язаного з організованими злочинними угрупованнями.

За даними джерел New York Times, введення жорстких заходів найбільш активно підтримують посадові особи, добре обізнані про ситуацію в Україні. Це - помічник держсекретаря з європейських справ Вікторія Нуланд і посол США в Україні Джеффрі Пайетт. Більш обережно до перспективи нанесення шкоди російській економіці відносяться міністр фінансів США Джек Лью, торговий представник США Майкл Фроман та радник президента з питань світової економіки Керолайн Аткінсон.

Однак американський бізнес застерігає Вашингтон від надмірної реакції, підкреслює газета. Представники Торгової палати США, Національної асоціації промисловців та Американо-російської ділової ради проводять зустрічі в Білому домі та Конгресі, на яких намагаються довести свою точку зору.

Вони закликають політиків зробити так, щоб санкції мали реальний вплив на поведінку Росії, щоб втрати від них не переважили вигоди, і щоб санкції були багатосторонніми, пише газета.

За даними New York Times, представників США все більше турбує, що Путін може не зупинитися на Кримі, оскільки Кримський півострів, не має наземної кордону з Росією, залежить від українського водопостачання, електрики та інших ресурсів, а це означає, що Москві, можливо, знадобиться захопити додаткові українські території для підтримки анклаву.