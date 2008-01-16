Яценюк: у нас відбулась підміна понять

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне змінити систему виборів до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив, виступаючи під час конференції «Європейський демократичний доробок та розвиток виборчого законодавства в Україні».

Голова ВР зауважив, що станом на сьогоднішній день є досить багато прогалин у виборчому законодавстві України та у законодавстві про референдуми. Серед них, за словами А.ЯЦЕНЮКА, є проблема формування списку виборців, проблема самої виборчої системи та низка інших.

Особливо він підкреслив, що зараз органи місцевого самоврядування не представляють інтереси громадян. На його думку, це пов’язано з чинною виборчою системою в органи місцевого самоврядування.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, люди, що обрані в нині чинні місцеві ради, не мають жодних спільних інтересів з відповідними громадами.

«У нас відбулась підміна понять», - сказав А.ЯЦЕННЮК.

У зв’язку з чим, він планує найближчими днями зустрітися з головами обласних і районних рад України та обговорити ці проблеми.

Підсумовуючи, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що Україна потребує серйозної систематизації усього пласту правових норм, ухвалених за час незалежності.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що цьому могло б сприяти ухвалення виборчого кодексу, який би об’єднав усе українське виборче законодавство.