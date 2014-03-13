Яценюк: Україна на наступному тижні підпише політичну угоду з ЄС
05:25, 13 березня 2014Політика
1 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк упевнений, що Україна наступного тижня підпише політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС
Яценюк впевнений, що Україна на наступному тижні підпише політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС
Про це він заявив у Вашингтоні після переговорів з президентом США Бараком Обамою.
"Я переконаний, що наступного тижня Україна підпише політичну частину Угоди про асоціацію і зробить впевнений і рішучий крок на шляху того, щоб перетворити Україну у невід'ємну частину Європейського Союзу", - сказав Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter