Яценюк: Україна на наступному тижні підпише політичну угоду з ЄС

Про це він заявив у Вашингтоні після переговорів з президентом США Бараком Обамою.

"Я переконаний, що наступного тижня Україна підпише політичну частину Угоди про асоціацію і зробить впевнений і рішучий крок на шляху того, щоб перетворити Україну у невід'ємну частину Європейського Союзу", - сказав Яценюк.