Яценюк: Україна на наступному тижні підпише політичну угоду з ЄС

05:25, 13 березня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк упевнений, що Україна наступного тижня підпише політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС

Яценюк

Про це він заявив у Вашингтоні після переговорів з президентом США Бараком Обамою.

"Я переконаний, що наступного тижня Україна підпише політичну частину Угоди про асоціацію і зробить впевнений і рішучий крок на шляху того, щоб перетворити Україну у невід'ємну частину Європейського Союзу", - сказав Яценюк.

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