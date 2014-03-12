Слідом за головним редактором звільняється більшість працівників «Ленти.ру»

Крім того, більшість з них залишають свої пости слідом за колишньою начальницею, повідомляє slon.ru.

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Текст повідомлення розміщений на сайті «Лента.ру», наводимо його повністю:

«Дорогі читачі! Сьогодні, 12 березня, власник компанії «Афіша-Рамблер-SUP» Олександр Мамут звільнив головного редактора «Лента.ру» Галину Тимченко. Новим головним редактором призначено Олексія Гореславського - заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій. На жаль, це не штатна рокіровка, тому потрібні деякі пояснення. Ми вважаємо, що це призначення є прямим тиском на редакцію «Ленти.ру». Звільнення незалежного головного редактора і призначення керованого, в тому числі безпосередньо з кремлівських кабінетів, людини - це вже порушення закону про ЗМІ, говорить про неприпустимість цензури. За останні кілька років простір вільної журналістики в Росії різко зменшився. Одні видання керуються безпосередньо з Кремля, інші - через кураторів, треті - редакторами, які бояться втратити роботу. Деякі ЗМІ закрилися, інші закриються в найближчі місяці. Біда не в тому, що нам ніде працювати. Біда в тому, що вам, здається, більше нічого читати. Ми, безумовно, припускали, що прийдуть і за нами. Ми віримо, що це не назавжди. У будь-якому випадку ви, дорогі читачі, повинні про це знати. Сподіваємося, що до швидких зустрічей. Ваша дорога редакція».

Під заявою стоять підписи 69 співробітників видання. При цьому, як пояснили самі підписанти, їх звернення - це в першу чергу заява про цензуру, а рішення про звільнення кожен працівник буде приймати особисто. При цьому всі співробітники, з якими вдалося поспілкуватися журналістам, написали заяви або збираються звільнятися.

Відразу ж після появи новини про відставку Галини Тимченко співробітники «Ленты.ру» почали розміщувати в соцмережах повідомлення про те, що не готові працювати під керівництвом нового начальника - колишнього головного редактора прокремлівського сайту «Взгляд.ру» Олексія Гореславского, про чиє призначення також стало відомо сьогодні.

Через дві години після звільнення Тимченко працівники видання склали звернення до своєї аудиторії, під яким одностайно підписалися.

Причому воно було викладено на сайті після екстреної наради, на якій з'явився новий головний редактор. Співробітники «Ленты.ру» не повідомляли його про те, що збираються викласти на сайті своє оголошення, а знайомство з ним відбулося напружено.

- Нічого осудного Гореславский не сказав. Причини зміни головного редактора він не знає. Що робити - не знає, - поділився враженням від зустрічі з новим начальником один із співробітників «Стрічки.ру».

До планірки Галина Тимченко повідомила колегам, що власник сайту, Олександр Мамут, вимагав звільнити спецкореспондента Іллю Азара, на що тоді ще головний редактор відповіла відмовою. Крім того, сьогодні ж Роскомнагляд виніс "Ленті.ру" попередження за те, що в інтерв'ю з одним із українських націоналістів стояло гіперпосилання на старий матеріал з лідером «Правого сектора» Дмитром Ярошем.

На момент звільнення Тимченко «Лента.ру» була найбільш відвідуваним і найбільш цитованим засобом масової інформації в Рунеті.