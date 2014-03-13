Результати референдуму в Криму можуть з'явитися вже 17 березня

Комісія з підготовки і проведення призначеного на 16 березня референдуму про статус Криму планує підбити підсумки «опитування» 17 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова комісії Михайло Малишев у четвер на прес-конференції в Сімферополі.

«Результати для комісії будуть в той момент, коли ми одержимо останній протокол територіальної комісії й, відповідно, підпишемо свій протокол, ось тоді я говоритиму про результати - як про такі, що будуть фактично зафіксованими. Я сподіваюся, що це буде понеділок, 17-е», - сказав Малишев.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? Жителі Криму зможуть проголосувати з 8-ї ранку до 20-ї години вечора за київським часом. Референдум обійдеться в 16,2 млн. гривень.

Київ вважає «опитування» неконституційним. Такої самої думки дотримуються і світові лідери. Референдум поки що визнає лише офіційна Москва.