На побоїщі в Донецьку людям розбивали голови і вибивали очі залізними прутами

За чисельністю мітинги були приблизно однакові — по тисячі осіб з кожного боку.

У кареті "швидкої" дорогою до лікарні помер 22-річний донеччанин. Його смертельно поранили ножем за те, що прийшов на мітинг за Єдину Україну.

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Як повідомляє ТСН, "швидкі" ледь встигали надавати допомогу пораненим. У них бул пробиті голови, травмовані очі та поранення від ударів металевими прутами.

Як розповідає очевидець, агресія почалась з боку натовпу, що підтримують Росію. За його словами, з боку проукраїнських демонстрантів агресії не було.

Також очевидці розповідають, що коли мітинг за єдність України почав розходитися, агресивно налаштовані проросійські активісти не відпускали людей.

Вони оточили демонстрантів і почали розпилювати газ, а також кидати каміння. А саме зіткнення почалось після того, як проукраїнські мітингувальники заспівали гімн України.

Одразу після цього в них з боку проросійських активістів полетіли яйця, петарди та димові шашки. Вийти з площі Леніна мирним людям допомогла міліція, поплатившись за це порізаними шинами авто та розтрощеним автобусом.

За попередніми офіційними даними під час мітингу загинуло двоє людей, 14 отримали поранення. Джерела ТСН водночас говорять про трьох загиблих та десятки постраждалих. Усі вони з тих, хто вийшов на площу за цілісність України.