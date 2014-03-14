У ВР хочуть націоналізувати телеканал "Інтер" - журналіст

10:12, 14 березня 2014
Політика
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У Верховній Раді готують проект закону про націоналізацію телеканалу "Інтер".

Інтер

"Я так розумію, в України є шанс отримати найсучасніше громадське телебачення на пострадянському просторі: у Верховній раді готується законопроект про націоналізацію телеканалу Інтер", - написа в Facebook  журналіст Громадського телебачення Мустафа Найєм. 

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