У ВР хочуть націоналізувати телеканал "Інтер" - журналіст
10:12, 14 березня 2014Політика
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У Верховній Раді готують проект закону про націоналізацію телеканалу "Інтер".
У ВР хочуть націоналізувати телеканал "Інтер"
"Я так розумію, в України є шанс отримати найсучасніше громадське телебачення на пострадянському просторі: у Верховній раді готується законопроект про націоналізацію телеканалу Інтер", - написа в Facebook журналіст Громадського телебачення Мустафа Найєм.
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