Лазаренко шле привіт майбутньому прем`єру

Партія «Всеукраїнське об’єднання „Громада”, яку очолює Павло ЛАЗАРЕНКО, закликає інші політичні сили, профспілки та громадські організації до проведення безстрокових акцій громадянської непокори та блокування роботи державних установ, якщо новий прем’єр-міністр України не скасує рішення чинного уряду про підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Про це наголошується у заяві політичної ради Дніпропетровської організації партії ВО „Громада”, текст якої переданий УНІАН.

„Своє зухвале рішення щодо підвищення тарифів урядовці пояснюють кон‘юнктурою світових цін на енергоносії, приховуючи при цьому від людей той факт, що потреби населення та комунального господарства й нині повністю можна покрити за рахунок природного газу вітчизняного видобутку, собівартість якого становить всього 50 гривень за 1000 кубометрів. Те саме стосується й електроенергії, яку нині Україна експортує за нижчою ціною, ніж продає її вітчизняним споживачам”, - підкреслюється у заяві.

Засуджуючи намагання уряду різко підвищити з 1 липня тарифи на природний газ та електроенергію для населення, Дніпропетровська обласна організація партії ВО «Громада» вимагає від нової коаліції при затвердження складу Кабінету Міністрів вважати першочерговим наказом новопризначеному прем‘єр-міністрові України скасувати „безвідповідальні та грабіжницькі рішення уряду” про підвищення тарифів на природний газ та електроенергію для населення.