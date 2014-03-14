Щодо вчорашніх подій у Донецьку затримано вже шестеро - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ситуацію по розслідуванню вчорашньої трагедії в Донецьку.

«На цей момент шестеро затриманих», - написав він.

Крім того, за словами Авакова, завдяки активній роботі з журналістами, які надали матеріали, встановлено близько 20 осіб додатково, - прямих призвідників і виконавців "у перших рядах". Оперативні групи доставляють підозрюваних до органів слідства.

Також Аваков повідомив, що встановлено особу вбивці, який наніс смертельні рани загиблому активістові: «Прямі свідчення очевидців. Кат - кличка злочинця. Міліція почала розшук злочинця».

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Водночас, оцінюючи дії лінійного складу ППС органів МВС Донецької області, Аваков написав, що дії лінійного складу в ряді епізодів були не адекватними: «Такий стан справ у Донецькій міліції. Зміною керівного складу не обійтися. Потрібні глибші дії і реабілітація. Хто готовий реально допомагати - по суті, а не за посади і владу, у кого душа болить за Донбас - прошу – включайтеся». За його словами, і губернатор і новопризначений керівник міліції налаштовані на якісно інший рівень роботи МВС в області.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який почався о 18.00 на площі ім. Леніна, завершився нападом на них агресивно налаштованих проросійських активістів. У результаті зіткнень, згідно з офіційними даними, одна людина загинула, 28 - звернулися за допомогою до медиків. Загинув активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чотирьох організаторів масової бійки в Донецьку. Прокуратура Донецької області проводить перевірку дій або бездіяльності працівників правоохоронних органів, які повинні були забезпечувати громадський порядок під час проведення мирних акцій 13 березня в Донецьку. Ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові безпорядки.