ЄС готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною 21 березня

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, розміщеному на веб-порталі уряду.

«Щойно я мав розмову з президентом Ради Європейського союзу паном Ван Ромпеєм. Він повідомив, що країни-члени Європейського союзу готові до проведення 21 березня саміту щодо підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - йдеться в заяві.

При цьому він зазначив, що економічна частина Угоди буде підписана пізніше - після проведення додаткових консультацій та з метою недопущення втрат для підприємств, орієнтованих на співпрацю з Росією.

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У своїй заяві, Яценюк також підкреслив, що ЄС готовий розглядати прийняття одностороннього рішення про допуск на ринок країн-членом ЄС українських товарів від українських товаровиробників. «Це додатково 400 млн дол. для української економіки і українського бізнесу», - сказав глава уряду.

Він також звернувся до російських партнерів з проханням повернутися за стіл переговорів і почати по-справжньому партнерські відносини.

«Ми ще раз звертаємося до Росії. Нам потрібні партнерські відносини і ми протягнули руку Росії. Росія натомість простягнула нам танки, артилерію і зброю. Ми сподіваємося, що ця драматична криза не в українсько-російських відносинах, а криза глобальної безпеки, спровокована російською агресією, - буде зупинена, ми повернемося за стіл переговорів. І оскільки Україна підписала попередньо Угоду з ЄС, як Європейський союз заявив, що готовий поставити підпис під політичною частиною Угоди про асоціацію, так само і Росія буде виконувати свої двосторонні зобов'язання, не буде закривати українська експорт і буде відновлювати наше економічне і політичне співробітництво виключно в добросусідському форматі на підставі норм міжнародного права», - резюмував глава уряду.