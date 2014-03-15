США можуть у понеділок відповісти на референдум в Криму - Білий дім

”Мені не хотілося б спекулювати з приводу того, що станеться завтра, в неділю, на наступному тижні. Як вже сказали європейці, як заявила канцлер Меркель, ми готові відповісти, якщо референдум пройде в неділю”, - сказав Карні, повідомляє РІА Новости.

Відповідаючи на питання про те, коли будуть прийняті відповідні заходи, він зазначив: ”Я б сказав - швидко”.

Пізніше Карні уточнив , що ”ці кроки можуть бути зроблені вже в понеділок”.

Представник Білого дому не відповів на питання, скільки росіян можуть позбутися права на в`їзд до США у разі введення візових санкцій.

Раніше США заявили про можливість фінансових та інших санкцій. Глава Євроради Херман ван Ромпей не виключив введення ряду санкцій ЄС проти Росії, таких як заборона на видачу віз, заморожування активів і скасування саміту Росія -ЄС.