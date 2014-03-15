Amnesty International звинувачує РФ у цензурі на передодні референдуму в Криму

Про це повідомляє прес-служба Amnesty International.

"Блокування цих сайтів є прямим порушенням права на свободу вираження. думки, - заявив директор AI по Європі та Центральній Азії Джон Дальхейзен.

"Це цинічна атака на тих, хто наважився оскаржити Кремлівську інтерпретацію фактів, надаючи незалежну, об'єктивну інформацію і пропонуючи платформу для вільних дискусій" , - заявив він.

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За словами правозахисника, дії російського керівництва наводять на спогади про радянську епоху глушіння радіостанцій.

"Росія закручує гайки, обмежуючи свободу вираження думок напередодні референдуму в Криму в неділю. Це відверта спроба змусити замовкнути всі критичні по відношенню до цієї ініціативи голоси", - додав Далхейзен.

"Росія посилює практику "закручування гайок" для свободи вираження напередодні референдуму в Криму. Це явна спроба змусити замовкнути тих, хто не згоден з цією ініціативою", - сказав Дальхузен.

На вимогу Генпрокуратури РФ були заблоковані кілька відомих інтернет-ресурсів, як повідомляється - за "заклики до протиправної діяльності та участі у масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку".