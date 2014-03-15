Влада України має проводити більш жорстку політику на захист Криму - Куніцин

Про це заявив народний депутат з фракції ”УДАР” Сергій Куніцин, повідомили у прес-службі «УДАРу».

”Влада не може сподіватися лише на міжнародну спільноту. Я думаю, що і Російська Федерація не очікувала, що буде така реакція світу на її агресію в Криму. Але і ми повинні демонструвати більш жорстку політику стосовно своєї території”, - підкреслив Куніцин.

На його думку, нова влада одразу мала розпочати роботу у східних та південних областях та в Автономній Республіці Крим. ”Треба було їх обеззброювати. Треба було ініціювати та ухвалювати за основу закони, відповідно до яких можна було б розмежувати повноваження центральної та місцевих влад. Треба було сказати Криму та Сходу, що Київ готовий віддати в управління гуманітарну, економічну та культурну сферу, але зберегти територіальну цілісність країни. Тоді, можливо, ми могли б обеззброїти цю ситуацію”, - наголосив депутат.

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Крім того, Куніцин закликав політиків утримуватися від панічних настроїв. ”Не повинні політики сіяти паніку та казати, що ми Крим втратили. Не можна здаватися. Бо там, в Криму, знаходяться діти, жінки, офіцери, солдати, внутрішні війська, прикордонники, морські піхотинці. Вони повинні чути – ми вас не здамо!”, - переконаний він.

Депутат також вважає за доцільне залучати громадські козацькі організації для підтримки громадян, які мешкають у Криму. ”Чому не організувати марші миру? Наприклад, де козаки Запоріжжя? Кажуть, що їх 400 тисяч. Давайте організуємо марші миру в Криму. Як льотчики зробили у Бельбеку – без зброї пішли, а росіяни почали відступати”, - запропонував Куніцин.

Водночас депутат вважає, що сьогоднішня ситуація в Криму планувалася заздалегідь. ”Все це готувалося не один день, не один місяць. Це готувалося роками - методично знищувалася українська армія, всім відомо, хто очолював Міністерство оборони і з якими вони були паспортами. І те, що наші солдати та офіцери зараз демонструють в гарнізонах – це дійсно героїзм на межі можливого, це подвиг”, - вважає він.

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”Росія прорахувалася. Вона вводила війська в Україну Януковича, а Україна вже інша. Вони сподівалися на бліцкриг, що за день-два українці здадуться і залишать гарнізони.. А дух та патріотизм виявилися значно сильнішими”, - заявив Куніцин.