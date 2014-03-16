Викраденого в Севастополі священика звинуватили в організації провокацій

Греко-католицький священик Микола Квич, якого вчора було викрадено у Севастополі, відпустили.

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), священика було викрадено з храму «правоохоронними органами Криму».

Проти нього склали протокол про адміністративне порушення, через два тижні відбудеться суд. Священику висловили підозру, що він організовує провокації. Отець Микола категорично заперечив такі звинувачення. Він повідомив, що і надалі залишається у Криму зі своїми вірними.

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Як повідомляв УНІАН, отець Микола Квич був викрадений невідомими зранку, 15 березня. Протягом кількох годин місце його перебування було невідомим.

Відомо, що упродовж березня 2014 року, священики УГКЦ отримували погрози з вимогою залишити територію Криму. «Але усі душпастирі вирішили не покидати своїх вірних, особливо у такий складний час», - повідомили у Департаменті інформації УГКЦ і зазначили, що отець Микола, крім обов’язків пароха, виконує у Криму обов’язки Головного військового капелана УГКЦ.