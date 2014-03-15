У Севастополі з храму викрали греко-католицького священика

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Щойно о. Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, повідомив про те, що сьогодні, безпосередньо з церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці м. Севастополь, невідомі озброєні люди викрали і вивезли у невідомому напрямку отця Миколу Квича, пароха парафії», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що цю інформацію підтвердили парафіяни, які були на богослужінні.

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Відомо, що упродовж березня 2014 року, священики УГКЦ отримували погрози з вимогою залишити територію Криму. «Але усі душпастирі вирішили не покидати своїх вірних, особливо у такий складний час», - повідомили у Департаменті інформації УГКЦ і зазначили, що отець Микола, крім обов’язків пароха, виконує у Криму обов’язки Головного військового капелана УГКЦ. «Це, – на думку о. Яворського, – могло стати причиною таких дій озброєної "самооборони Криму" щодо нього».

Місце перебування священика досі невідоме. На телефонні дзвінки він не відповідає.