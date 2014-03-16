Стали відомі імена російських командирів, чиї бійці мінують підступи до українських частин у Криму

Згідно даних джерела в Феодосії - це полковник Карпушенко Володимир Володимирович, командир бригади Спецназу, Герой Росії (отримав за операцію в Дагестані, де командував ротою морської піхоти), випускник Далекосхідного ВЗКУ.

Надійшла інформація, що саме бійці Курпушенко здійснюють мінування (на момент встановлено 40 протитанкових мін, на всіх виїздах з української частини у Феодосії, так званий «мінний шлагбаум»).

У Перевальному - полковник Анохін - командир 31 ДШБР Ульяновськ. Тут спостерігається ущільнення кільця оточення, а серед бійців з'явилося багато людей харакерной неслов'янської зовнішності.

У Керчі - це майор Максим Ткаченко - командир батальна морської піхоти 77 обрМП Каспійської флотилії.

У Новоозерній - підполковник Хромов, МП Чорноморського флоту РФ.

Крім того, джерела повідомляють, що в Сімферополі, в приміщеннях Республіканського військового комісаріату, на другому поверсі організована казарма для військовослужбовців РФ.