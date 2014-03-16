Янукович забрав свої гроші з рахунків в українських банках

Про це в інтерв'ю Українській правді сказав перший віце-прем'єр Віталій Ярема.

"Сьогодні приходить оперативна інформація, що 21 і навіть 22 лютого в деяких банках зберігалися по мільярду доларів, які належали Януковичу і його прибічникам. Сьогодні цих коштів немає", - зазначив Ярема.

"Ми зробили багато помилок або неоперативно спрацювали і дали цим негідникам можливість втекти з України. Одні кажуть, що на кораблі, інші - що літаком", - додав він.

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У будівлі уряду Ярема зайняв кабінет, де раніше працював перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. У сусідньому кабінеті, за словами Яреми, було виявлено зброю.

"Було знайдено одну з гвинтівок у сусідньому кабінеті, але вона була без дула. Чи стріляли з неї, ми не знаємо, бо ствол відсутній. Але ми під час розслідування познаходили багато місць у Кабінеті міністрів та Національному банку, звідки вівся вогонь".

Ярема закликав громадськість дати другий шанс представникам нової влади, які раніше встигли себе дискредитувати на державній службі.

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"...Оцінюють за результатами діяльності цієї людини до 2010 року, коли він був на якійсь посаді. Але, можливо, людина помінялася! Давайте дамо їй шанс. Якщо людина прийшла далі збагачуватися, це стане миттєво зрозумілим", - додав він.

Він повідомив про свою зустріч з новопризначеними керівниками митниці та податкової. "Як буде працювати податкова, як будуть діяти ці валютні конвертаційні "площадки", як буде діяти спиртова промисловість. Я їх покликав до себе і сказав, що якщо нічого не зміниться, ми станемо ворогами", - попередив Ярема.