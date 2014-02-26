Статки родини Януковича можуть сягати 12 млрд доларів - Аслунд

Даний варіант запропонував відомий економіст і колишній радник українського уряду Андерс Аслунд в статті, опублікованій газетою Financial Times, пише ИТАР-ТАСС.

"Києву необхідно енергійне міжнародне сприяння в пошуках і конфіскації викрадених фондів. Вони здатні істотно поліпшити фінансове становище України", - вважає Аслунд.

Він наводить дані, згідно з якими особистий статок родини Януковича зараз досягає $12 млрд.

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Як повідомлялося раніше, за січень-грудень 2013 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 13,31% і склав 584,114 млрд гривень, або $73,078 млрд. На 31 грудня 2013 року зовнішній борг склав 300,025 млрд гривень ($37,536 млрд - 51,36% від загальної суми державного боргу), внутрішній борг - 284 млрд гривень ($35,5 млрд, або 48,64%).