Прем'єр Туреччини не визнає кримський референдум – меджліс

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба меджлісу кримських татар за підсумками зустрічі Ердогана з депутатом Верховної Ради України Мустафою Джемілєвим, який понад 20 років очолював меджліс. Зустріч відбулася в Туреччині.

«Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не має наміру визнавати референдум, тому що він суперечить міжнародним нормам. Глава турецького уряду висловив стурбованість кризою і висловив готовність надати максимальну підтримку у разі , якщо на кримськотатарський народ буде чинитися будь-який тиск», - йдеться в прес -релізі.

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Ердоган нагадав , що позиція Туреччини в частині розв'язання кризи в Криму мирними методами і на основі збереження територіальної цілісності України є твердою і незмінною.

«За словами Джемілєва, прем'єр -міністр Туреччини підкреслив, що Туреччина бачить Україну цілісною і незалежної , а також виступає проти втручання іноземних сил у її внутрішні справи», - зазначає прес -служба меджлісу.

Як повідомляв УНІАН , парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України ?

Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося о 8 вечора.

82,71 % виборців , або 1 млн 524 тис. 563 особи проголосували на кримському півострові на референдумі про статус Криму - такі підсумкові дані щодо явки . Абсолютна більшість висловилася за приєднання Криму до РФ .