У Криму сепаратисти опрацювали 75% протоколів: 95,7% - за приєднання до Росії

Про це заявив голова комісії Верховної Ради Криму з проведення референдуму Михайло Малишев.

За його словами, за збереження Криму в складі України проголосували 3,2%, пише ИТАР-ТАСС.

Решта 1,1% припадає на недійсні бюлетені.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося в 8 вечора.

Згідно з даними республіканської комісії по проведенню референдуму, 82,71% виборців, або 1 млн 524 тис. 563 особи проголосували на кримському півострові на референдумі про статус Криму.

Читайте такожВиборчком Криму намалював явку майже 83% виборців

Згідно з опрацюванням 50% бюлетенів, 95,5% взяли участь в кримському "референдум"висловилися за приєднання до Російської федерації , 3,5% - за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. 1% бюлетенів визнано недійсним.

За українським законодавством референдум може бути тільки всеукраїнським. Українська влада назвала нелегітимним проведення референдуму в Криму і заявила, що не визнає його результати.