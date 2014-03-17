Обама - Путіну: Вашингтон готовий зробити так, щоб дії Росії коштували їй ще дорожче

Про це, як йдеться у повідомленні Білого дому, він сказав особисто президенту РФ Володимиру Путіну у телефонній розмові, пише Українська правда.

“Кримський “референдум” (у оригінальному тексті це слова також взяли в лапки — ред.), який порушує українську конституцію та підбувся під тиском військової інтервенції Росії, ніколи не визнають ні США та міжнародна спільнота”, - заявив Обама.

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Також президент США у розмові з Путіним підкреслив, що Вашингтон, разом з європейськими партнерами “готовий зробити так, щоб дії Росії коштували їй ще дорожче”.

Крім того, Обама зазначив, що український уряд продовжує вживати заходів для деескалації конфлікту і що Росія ще може піти шляхом дипломатичного вирішення ситуації, що склалася.

“Президент Обама ще раз зазначив, що дипломатичне розв'язання конфлікту є неможливим, поки військові сили РФ продовжують вторгнення на українську територію та проводять широкомаштабні навчання на кордоні з Україну”, - йдеться в повідомленні.

За словами президента Сполучених Штатів, голова Держдепу Джон Кері продовжить переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим та українським урядом.