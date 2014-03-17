З 30 березня Республіка Крим переходить на московський час. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні нелегітимної Верховної Ради Криму, повідомляє Кримське інформаційне агентство.

Рішення про переведення часу підтримали 79 депутатів.

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Парламентарії ухвалили встановити рух повітряного, водного, залізничного, міжміського транспорту, а також здійснювати роботу телефонних і телеграфних зв'язків на території Респулики Крим згідно з московським часом.

Стрілки годинника переведуть вперед. Зараз різниця в часі між Сімферополем і Москвою становить 2 години.