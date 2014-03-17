Широкомасштабного вторгнення РФ в Україну не буде - екс-глава розвідки

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він заявив: «На глобальному рівні, тобто вхід або проведення військової операції широкомасштабного характеру не передбачається. Зараз необхідно, щоб ми оволоділи ситуацією в східних регіонах, стабілізували ситуацію і ніяких підстав ні в РФ, ні у спецслужб не буде щось активно робити в цих регіонах».

«Основний театр всіх подій буде зараз зорієнтований на Крим, на реалізацію сценарію входження Криму до складу Російської Федерації за іншими напрямами буде ескалація напруженості регіонального характеру, інспірація сепаратистських дій, спроби звинуватити в тому, що порушуються права російськомовного населення», - зазначив Маламуж.

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Експерт переконаний, що «широкомасштабне вторгнення не передбачається, локалізація заходів по Криму буде мати надзвичайно складний характер, і зараз на двосторонньому рівні це питання вирішити буде дуже важко. Тільки міжнародний компонент дуже високого рівня може бути задіяний для того, щоб стабілізувати ситуацію, але це буде не швидко - це займе місяці або роки».

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада Криму провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.