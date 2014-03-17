В першу чергу мобілізація торкнеться тих, хто вже служив у армії - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав в.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.

За його словами, закон про затвердження указу в.о. Президента про часткову мобілізацію дає всі законні підстави військкоматам і відповідним підрозділам Збройних сил України негайно ухвалити всі необхідні рішення для того, щоб фахівці, які проходили службу в армії, були сьогодні максимально залучені до виконання тих завдань, які покладені на ВСУ і Національної гвардії.

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На питання, коли саме почнеться часткова мобілізація і залишається принцип добровільності мобілізації тільки для Криму і Севастополя, Соболєв відповів, що цей принцип визначений для Криму і Севастополя, оскільки це пов'язано зі складною ситуацією на території АРК.

“Щодо всіх інших діє відповідний закон, який ми внесли зміни, де визначено перелік ключових професій, які залучаються для виконання завдань безпосередньо по мобілізації. Саме щодо таких осіб буде відповідне залучення. Це, в основному, високотехнологічні професії, професії, які потребують спеціальної підготовки поводження з озброєнням”, - сказав він.

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Крім того, зазначив Соболєв, є вже тисячі заяв від громадян, які добровільно приходять у військкомати.

“Я думаю, що на сьогоднішній день у нас не буде питання щодо недобровольности залучення. У нас зараз питання, чи встигають військкомати виконувати всі ті потреби, які заявляють громадяни, які самі прийшли для реєстрації у військкомати”, - сказав Соболєв.

Щодо питання, коли почне діяти закон про часткової мобілізації, Соболєв зауважив: “Як тільки буде підписано, фактично з завтрашнього дня це може бути прийнято. Я думаю, що такі речі будуть негайно підписані в.о. Президента”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Верховна Рада прийняла закон "Про часткову мобілізацію".

Мобілізація проводиться протягом 45 діб. Голові СБУ, начальника Управління державної охорони України, голові Служби зовнішньої розвідки України, вищого командування Національної гвардії України, керівникам центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, слід перевести підпорядковані військові формування України, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу.

Призов військовозобов'язаних, зокрема резервістів, і поставки транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Національної гвардії передбачено здійснити в обсягах, мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування слід організувати і забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг ВСУ, Національної гвардії, іншим військовим формуванням згідно з мобілізаційними планами.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування та прийняти у межах повноважень інші заходи, пов'язані з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

За словами секретаря РНБО Андрія Парубія, передбачена мобілізація 20 тис. осіб до лав ЗСУ та ще 20 тис. - в Національну гвардію.