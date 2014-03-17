У Брюсселі перед Радою ЄС відбувся пікет проти анексії Криму Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, учасники акції зібралися під українськими прапорами, але було також кілька прапорів Білорусі, Грузії та Росії.

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В акції взяла участь українська співачка Руслана Лижичко, яка заявила УНІАН: "Важливо відвернути війну і зберегти життя людей поки не пізно. Ми не хочемо нової війни. Європейський Союз повинен думати не лише про російські енергоносії, а й про санкції, щоб зупинити агресію Росії."

Протестувальники тримали плакати: "Ганьба російським агресорам!", "Росія - імперія зла", "Росія, забирайся з Криму."

"Мета акції - показати нашу незгоду з так званим референдумом у Криму, закликати Європу до дії, щоб зупинити Росію задля збереження територіальної цілісності України", - сказала одна з організаторів акції Ганна Яворська.

Протест відбувається поруч з приміщенням Ради Євросоюзу, де якраз відбувається засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якому обговорюється ситуація в Криму.