З Держдуми відкликали закон, написаний для спрощеної анексії Криму

Про це сьогодні повідомив журналістам глава думського комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Володимир Плігін, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Парламентарій пояснив, що в даний час цей документ знаходиться на розгляді Венеціанської комісії, він включений до порядку її найближчого засідання 21 березня.

"Наскільки мені відомо, автори законопроекту відкликали його. Вважаю, що комітет отримає відповідні листи найближчим часом", - сказав Плігін. Таким чином, констатував він, предмету для розгляду Венеціанської комісією не існує.

Парламентарій уточнив, що в розміщеному на її сайті проекті висновку Венеціанської комісії щодо законопроекту йдеться, що ініціатива справоросів несумісна з нормами міжнародного права, у проекті резолюції міститься заклик до влади РФ не приймати законопроект.

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В кінці лютого справороси внесли до Держдуми поправки в закон 2001 року про порядок прийняття і створення нового суб'єкта у складі РФ. "В чинному законі сказано, що на знову приєднуваної території може бути створений суб'єкт за угодою з тим державою, до складу якого входить дана територія, - пояснює перший заступник керівника фракції "Справедлива Росія" Михайло Ємельянов. - Процедура така: ініціатор пропозиції - органи державної влади частини іноземної держави звертаються до президента Росії. Президент повідомляє про це Раду Федерації, Державну Думу, уряд проводить консультації з ними". У разі згоди з пропозицією президент вносить проект федерального конституційного закону про прийняття частини іншої держави в РФ, в якому визначаються статус, найменування та інші правові питання, уточнив він.

Згідно поправці справоросів, прийняття в РФ частини іншої держави в якості нового суб'єкта можливе і при відсутності такого міжнародного договору в двох випадках: якщо мешканці цієї території проголосували за приєднання до Росії на референдумі, або якщо є звернення до Росії легітимних органів державної влади частини іншої держави.

Проект закону повинен був бути розглянутий на засіданні нижньої палати парламенту 21 березня.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня виступитьперед палатами Федеральних зборів у зв'язку із зверненням Криму і Севастополя про прийняття до складу Росії.