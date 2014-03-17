ЄС підтверджує, що підпише частину Угоди з Україною 21 березня

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у Висновках Ради ЄС, пункт 6-й яких говорить: "Рада вітає пропозицію Єврокомісії щодо тимчасового усунення митних зборів на український експорт до ЄС і чекає на швидке ухвалення цього кроку. Рада також очікує на підписання політичної частини Угоди про асоціацію 21 березня в Брюсселі і підтверджує свою відданість підписанню і завершенню роботи над рештою Угоди, яка разом з політичною частиною становить собою цілісний документ".

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«Ці кроки підтвердять вільне та суверенне рішення України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом», йдеться у Висновках Ради ЄС.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що політична частина Угоди про асоціацію може бути підписана 21 березня. Саміт ЄС призначено на 20-21 березня у Брюсселі.