Євросоюз опублікував список українців, проти яких запровадив санкції

20:07, 17 березня 2014
Політика
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Європейський Союз у своєму офіційному Журналі опублікував список громадян України та Росії, проти яких діятимуть санкції ЄС - заборона на в'їзд та замороження активів на території країн Євросоюзу.

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В списку вісім громадян України:

1. Сергій Аксьонов, прем'єр-міністр Криму, якого не визнає Київ;

2. Володимир Константінов, спікер кримського парламенту;

3. Рустам Теміргалієв, віце-прем'єр уряду автономії;

4. Денис Березовський, колишній командувач ВМС України;

5. Олексій Чалий, самопрошолошений мер Севастополя;

6. Петро Зіма, невизнаний Києвом начальник СБУ у Криму ("СБ Криму");

7. Юрій Жеребцов, помічник спікера парламенту Криму, активний організатор референдуму;

8. Сергій Цеков, віце-спікер парламенту автономії.

Рішення про санкції діятиме до 17 вересня 2014 року.

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