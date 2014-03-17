Євросоюз опублікував список українців, проти яких запровадив санкції
20:07, 17 березня 2014Політика
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Європейський Союз у своєму офіційному Журналі опублікував список громадян України та Росії, проти яких діятимуть санкції ЄС - заборона на в'їзд та замороження активів на території країн Євросоюзу.
Рішення про санкції діятиме до 17 вересня 2014 року
В списку вісім громадян України:
1. Сергій Аксьонов, прем'єр-міністр Криму, якого не визнає Київ;
2. Володимир Константінов, спікер кримського парламенту;
3. Рустам Теміргалієв, віце-прем'єр уряду автономії;
4. Денис Березовський, колишній командувач ВМС України;
5. Олексій Чалий, самопрошолошений мер Севастополя;
6. Петро Зіма, невизнаний Києвом начальник СБУ у Криму ("СБ Криму");
7. Юрій Жеребцов, помічник спікера парламенту Криму, активний організатор референдуму;
8. Сергій Цеков, віце-спікер парламенту автономії.
Рішення про санкції діятиме до 17 вересня 2014 року.
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