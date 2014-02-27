Сьогодні ВР Криму планує розглянути розширення повноважень автономії

Сьогодні о 14.00 відбудеться сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на якій планується розглянути питання про розширення повноважень автономії.

Про це повідомив УНІАН депутат ВР АРК Геннадій Бабенко.

За його словами, депутатів парламенту вже почали запускати.

Як повідомляв УНІАН, невідомі зі зброєю захопили у четвер вранці будівлі Кримського парламенту і уряду. За даними прем'єра автономії Анатолія Могильова, в кожному з адмінбудівель - по 50 осіб зі зброєю, які захопили будівлі.

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Ті, хто захопив будівлі, пропускають до парламенту кримських депутатів. Зокрема, спікер республіки Володимир Константінов у будівлі. У ВР автономії засідає президія з порядком денним, який Могильову не відомий.