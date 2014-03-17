ЗМІ: Путін і Константинов у вівторок підпишуть угоду про приєднання Криму до РФ

Про це стверджують джерела "Газети.Ru".

Відповідний документ буде завізований і щодо Севастополя самопроголошеним мером Олександром Чалим. Підписання відбудеться в рамках екстреного послання президента Федеральним зборам.

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В рамках послання Володимиром Путіним і главою Держради Криму Володимиром Константиновим буде підписано міждержавну угоду про приєднання республіки до Росії. Відбудеться також підписання угоди про входження до складу РФ Севастополя як окремого суб'єкта Федерації.

Як саме виглядатиме процедура, джерела «Газети.Ru» в думках розійшлися. За твердженням одних, завізують дві окремі міждержавні угоди - з Кримом і Севастополем. На думку інших, може бути підписаний якийсь єдиний документ. Але в кожному разі підписання стане продовженням офіційно запущеного процесу вступу Криму і Севастополя до складу РФ.

Так, після підписання угоди з Кримом і Севастополем президент повинен направити документ до Конституційного суду - для перевірки на предмет відповідності Основному закону країни. Судячи з усього, КС ​​з вердиктом доведеться поквапитися - вже на 21 березня запланована ратифікація угоди в Думі. Одночасно парламентарії повинні будуть затвердити конституційний закон про прийняття нових суб'єктів до складу РФ.

Після цього обидва документа пройдуть через Раду Федерації. Сенатори можуть зібратися на засідання вже цього тижня, скоріше за все, в суботу, стверджує джерело, близьке до Кремля.

Потім має бути останній етап - ратифікований договір і прийнятий закон про нових суб'єктів підпише президент. З цього моменту в складі Росії офіційно з'являться два нові регіониу: Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь.