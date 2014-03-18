США концентруються на економічній допомозі Україні - Білий дім

Про це заявив на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джей Карні, передає ИТАР-ТАСС.

"Можу сказати, що ми вивчаємо запити українського уряду та збройних сил. Однак у центрі нашої уваги продовжує перебувати підтримка економічних і дипломатичних заходів з метою деескалації ситуації, а не її ескалації", -сказав він.

За його словами, США "не виключають ніякої форми сприяння" Україні.

"В даний час ми фокусуємося на наданні сприяння, що Україні необхідно найбільше. А це економічне сприяння, сприяння у стабілізації економіки в цей складний час", - зазначив Карні.

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Коментуючи питання про можливість застосування Вашингтоном нових санкцій проти Москви у зв'язку з кризою в Україні, Карні також стверджував, що "у Росії є особи, що володіють значним впливом на політичний і економічний курс уряду, які не обіймають посад у владних структурах".

Під можливі нові санкції можуть потрапити такі особи, сказав прес-секретар Білого дому, пославшись на зміст підписаного сьогодні нового санкційного виконавчого указу президента США Барака Обами.