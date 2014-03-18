Держдума РФ підтримала кримських сепаратистів

Держдума Росії прийняла заяву «Про ситуацію в Республіці Крим», де вітає «вільне волевиявлення» народу Криму на референдумі 16 березня про входження Республіки Крим і міста Севастополя до складу Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ проголосував 441 російський депутат.

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Депутати Держдуми висловлюють упевненість у тому, що «органи державної влади і управління Республіки Крим підтримуватимуть на її території мир, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду і мовне різноманіття, що склалося на даній території».

Окрім цього, заявляється, що Державна дума своїми рішеннями і діями сприятиме соціально-економічному розвитку Республіки Крим і стабільності на даній території в перехідний період.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

За постанову «Про незалежність Криму» проголосували 85 депутатів (всього в парламенті - 100 депутатів).

17 березня Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим», відповідно до якого її визнано незалежною державою.

Довідка УНІАН. 15 березня Верховна Рада України ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень Верховної ради АРК.

16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Також 16 березня до Конституційного суду України надішло конституційне подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо постанови парламенту Криму „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня.